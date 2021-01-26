Вистачить усім охочим: Шмигаль про безкоштовну вакцину проти Covid-19

В Україні у 2021-2022 роках лише 50% населення матиме змогу вакцинуватися від Covid-19 безкоштовно в рамках національного плану.

Про це під час Свободи слова на телеканалі ICTV заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, вакцинація стартує у лютому. Україна незабаром отримає 1 млн доз, а також 200 тис. штук від COVAX в рамках першого етапу постачання.

- Вакцини цього року вистачить всім охочим. У нас контрактів на понад 30 млн доз. Тому всі черги на вакцинування, згідно з національним планом, будуть дотримані. Вся інфраструктура підготовлена. В Україні працюватимуть 500 мобільних бригад та 4 тис. пунктів для вакцинування, - підкреслив Шмигаль.