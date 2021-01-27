Мер Києва Віталій Кличко нагадав, які карантинні обмеження продовжують діяти в столиці після завершення локдауну. Інформацію він озвучив під час онлайн-брифінгу.

"Як ви бачите, ситуація трохи поліпшується. Також, за оцінками лікарів, локдаун теж дав позитивний результат. Втім, говорити, що ми подолали вірус - зарано. Тому в столиці, як і по всій країні, продовжують діяти обмеження, що уряд запровадив у грудні минулого року", - сказав Віталій Кличко.

Так, за його словами, заборонено:

проведення у закладах освіти масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи чи класу і за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень);

розміщення в закладах харчування більше ніж 4 повнолітніх осіб за одним столом. Відстань між столами має бути не менш ніж 2 метри;

проведення масових заходів за участі більше ніж 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;

робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50 відсотків місць одного залу;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів.

"Всі ми дуже втомилися від обмежень і хочемо повернутися до звичного життя. Але, якщо зараз втратимо контроль над ситуацією, - неминучим буде запровадження нового локдауну, як це відбулося у деяких європейських країнах. Тому давайте не втрачати пильності і поки не розслаблятися! Дотримуємося правил, дбаємо про своє здоров'я!" - наголосив Віталій Кличко.

За матеріалами Київська міська державна адміністрація