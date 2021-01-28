Вітренко показав величезну зарплату в 'Нафтогазі' і рахунки сім'ї за кордоном

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко перед спробою свого офіційного призначення на посаду виконав вимогу закону і розмістив декларацію. У 2019-му в Нафтогазі він заробив понад 53,2 млн грн, а у 2020-му отримав від Укрнафти більше мільйона.

Про це йдеться в опублікованих декларація Вітренко на сайті НАЗК. Варто відзначити, що в документах не відображена премія, яку він отримав напередодні свого призначення на посаду першого заступника міністр.

Що цікаво, ще у 2019-му дружина Вітренка Ірина показала рахунки в Ліхтенштейні на загальну суму 3,8 млн доларів, 702 тис. євро. Крім того, у неї були рахунки в Великобританії, Німеччині. А вже у 2020-му рахунку, мабуть, закрили.

У Німеччині Вітренко орендує квартиру площею 298 квадратних метрів. Всі три автомобілі, які є у сім'ї, записані на його дружину. Серед них, наприклад, Tesla Model X (оцінювальна вартість 4,6 млн грн).

Попри на збитки Нафтогазу, в бюджеті знайшли понад 200 млн грн на виплату премії для Вітренка. При цьому в головному фінансовому документі країни не заклали гроші для необхідного підвищення зарплат медикам.

Другу частину премії в розмірі понад 94 млн грн (на момент призначення виплати - еквівалент 4 млн доларів) колишньому менеджеру не виплачували майже протягом року. Однак напередодні узгодження його кандидатури на позицію міністра енергетики питання вирішилося. Втрутився Офіс президента - і гроші відразу ж знайшлися.

За матеріалами obozrevatel.com/