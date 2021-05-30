Во Львове в субботу на городском стадионе Арена Львов открылся Центр вакцинации от Covid-19, который будет работать каждые выходные с 10:00 до 19:00, сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.

"С 10.00 и до 19.00 сегодня и завтра будет работать Центр вакцинации во Львове на стадионе Арена Львов. Вакцинацию осуществляют городские бригады коммунальных поликлиник", - написал Москаленко на своей странице в Facebook в субботу.

Чиновник отметил, что при наличии вакцины такие центры будут развернуты в разных частях города.

"Уже со следующей недели при наличии дополнительной вакцины готовы разворачивать такие центры в каждом районе города - торговых центрах и специально оборудованных местах в разных районах города". - отметил он.