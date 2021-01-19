Водохреще Господнє і Богоявлення: головні традиції

19 січня Православна Церква відзначає велике свято - Водохреще Господнє і Богоявлення. У цей день церква згадує хрещення Ісуса Христа в тридцятирічному віці в річці Йордан. Це свято також називають Богоявленням, оскільки на Ісуса в образі голуба зійшов Святий Дух, підтверджуючи, що це Син Божий.

У народному календарі хрещення було одним з найважливіших свят з початку року. З цього дня закінчувалися святки, і 19 січня вважався днем очищення. До свята ретельно мили хату і прибирали в будинку, підмітали всю підлогу. Увечері християни відвідували церковну службу. До церкви несли воду на освячення. Вважалося, що після цього вода отримує цілющі властивості, лікує хвороби і знімає гріхи. У церкві брали свічку і приносили додому. У день першого вигону худоби шматок свічки кріпили коням під гриву і між рогів корів, щоб захистити тварин від чорта.

Священною водою окропляли будинок, двір і господарські будівлі, додавали в питво худобі. Також на Водохреще збирали в глечики сніг, що випав, і зберігали на випадок хвороби. Талим снігом знімали судоми, оніміння, запаморочення. За народними уявленнями, цієї ночі відкриваються небеса, коли Ісус входить в річку. Знаменням цієї події є хвилювання води в чашці або в глечику опівночі. Якщо людина побачить цей знак - потрібно вийти на вулицю і подивитися небо. Якщо вдасться побачити "розверсті небеса" - можна просити у Бога що завгодно. Народні звичаї на 19 січня

До свята Водохрещі готували Йордань на річці - ополонку в льоду, яку освячувала церква. У містах влаштовували хресні ходи, освячення води і молебні. Після молитви занурювалися у воду, щоб очиститися від гріхів і хвороб. В ополонку встромляли палицю, щоб плодилися голуби й бджоли. До Йордані приганяли худобу, яку також окропляли святою водою.

Після обрядів у дворі розкладали шматочки хліба і житні коржі і пускали їсти худобу. В цей час господар окропляв тварин святою водою з ополонки. Вважалося, що після цього худоба весь рік буде здорова і сита.

З 19 січня протягом тижня заборонено прати білизну у водоймах, щоб нечиста сила, що сховалася у річці, по одягу з води не вибралася.

Водохреще вважається хорошим днем для того, щоб хрестити дитину в церкві - тоді вона виросте дуже щасливою.

Після Водохрещі починалася пора весіль, тому молоді хлопці в церквах і на водосвятті виглядали собі наречених. Дівчата одягали найкращі вбрання і вишиті сорочки, показуючи своє ткацьке вміння.

Погодні прикмети 19 січня

Заметіль сьогодні віщує хуртовини в кінці квітня.

Якщо день сонячний і теплий - кілька тижнів буде хороша погода.

Якщо сніг до паркану привалив, то літо неврожайне буде.

Якщо ж є проміжок - урожайне.

Повний місяць сьогодні віщує повноводдя навесні.

Зоряне небо сьогодні - до врожаю ягід і гороху, а також до приплоду овечок.

Якщо день ясний - рік буде неврожайним. Холодна і ясна погода - до посухи влітку, снігова і похмура - до хорошого врожаю.

Сильні вихори в цей день віщують багатий урожай меду. За матеріалами УНІАН.