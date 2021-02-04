ВООЗ навчить українських медиків проводити щеплення від COVID-19

В Україні проведуть семінари для національних і регіональних координаторів та фахівців з імунізації, під час яких розкажуть про особливості вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, який проводитиме навчання спільно з бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Так, навчання пройдуть із 5 по 11 лютого, у них візьмуть участь 60 людей. Учасникам детально розкажуть про особливості очікуваних вакцин.

"Оскільки вакцина Pfizer/BioNTech вимагає наднизьких температурних умов, учасникам пояснять, як її будуть постачати, вимоги до її транспортування та зберігання, а також особливості введення препарату", - зазначено в повідомленні.

Також учасників семінарів ознайомлять зі змістом національного плану та етапами розгортання вакцинації в Україні, вони пройдуть підготовку мікропланування кампанії вакцинування на регіональному рівні.

"Навчання допоможе налаштувати злагоджену координацію та логістику під час проведення "першої хвилі" вакцинації від COVID-19", - додали в Центрі громадського здоров'я.

А коли вакцина буде в Україні?

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що щеплення проти COVID-19 українцям почнуть робити приблизно в середині лютого. Але яким препаратом почнуть вакцинувати українців, він не повідомив.

Раніше повідомлялося, що Україна зможе отримати першу партію ліцензованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року. 16 мільйонів доз вакцини мають передати безкоштовно в межах співпраці з ініціативою COVAX.

Також Україна уклала контракт на постачання 1,9 млн доз китайської вакцини SinoVac Biotech (CoronaVac). Хоча щодо її дієвості є питання. У Бразилії заявили, що ефективність препарату становить 50,38%. МОЗ вимагає, щоб ефективність вакцини була щонайменше 70%, і поки чекає на офіційний звіт компанії-виробника.

Поки угода з SinoVac - це єдиний контракт України на закупівлю вакцини. В українському бюджеті на 2021 рік на вакцинацію населення заклали 2,6 млрд гривень. Крім того, уряд виділив ще 1,3 млрд грн на імунопрофілактику населення проти COVID-19, частину з яких можуть спрямувати на вакцини.

Про переговори з низкою американських та європейських виробників вакцин проти COVID-19 заявила і влада Києва. Там зазначили, що планують закупити 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян. За матеріалами Громадське телебачення