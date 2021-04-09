ВООЗ рекомендувала не змішувати різні типи вакцин проти коронавірусу

Наслідки вакцинації проти коронавірусу препаратами різних типів невідомі. Про це 9 квітня під час брифінгу, який транслювали у Twitter, заявив директор департаменту ВООЗ із регулювання і прекваліфікації Рожеріо Пінту де Са Гаспар.

ВООЗ не рекомендує змішувати різні типи вакцин проти COVID-19.

"Наразі немає доступних даних, щоб рекомендувати таку вакцинацію. Це єдина відповідь, яку я можу дати зараз", - сказав представник ВООЗ.

Вакцини проти коронавірусу від Pfizer/BioNTech і Moderna роблять на основі мРНК. AstraZeneca випускає векторний препарат, CoronaVac - інактивована вакцина.

Станом на 18 лютого у світі застосовували щонайменше сім вакцин проти коронавірусу, розроблених на трьох технологічних платформах, зазначила пресслужба ВООЗ.

"Одночасно на етапі розроблення наразі ще понад 200 вакцин-кандидатів, із яких щонайменше 60 досягли етапу клінічних досліджень", - уточнили в організації.

В Україні зареєстровано три вакцини проти коронавірусу: від Oxford/AstraZeneca (Covishield), від Pfizer/BioNTech і CoronaVac, розроблену Sinovac Biotech. Із 24 лютого українців вакцинують препаратом від Oxford/AstraZeneca (Covishield), виробленим в Індії (у першій партії було 500 тис. доз). 25 березня в Україну прибула вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech (215 тис. доз).

Використовувати її планують після проведення контрольних перевірок. Очікують, що лабораторний контроль триватиме до 10 квітня. У межах механізму COVAX Україна до кінця травня має безплатно отримати 1,78 млн доз вакцини від Oxford/AstraZeneca і 117 тис. доз вакцини від Pfizer. Загалом за програмою COVAX Україна очікує на передання 8 млн доз вакцин.

Окремо Україна домовляється безпосередньо з виробниками вакцин. Зокрема, влада повідомила про контракт на 10 млн доз вакцини від Pfizer/BioNTech.

У МОЗ прогнозують, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже протягом найближчих місяців, а всі 10 млн доз доправлять упродовж 2021 року.

Згідно з календарним планом на 2021 рік, першим безплатні щеплення роблять медикам, які працюють із хворими на COVID-19, і військовослужбовцям зі складу операції Об'єднаних сил. До листопада хочуть щепити інших медиків, працівників сфер держбезпеки та освіти, а також людей віком 60 років.

Протягом 2021-2022 років 50% населення України (20 млн) планують охопити вакцинацією.

Станом на 9 квітня у світі робили більше ніж 726 млн щеплень проти коронавірусу, свідчать дані агентства Bloomberg. Вакцинацію почали у 154 країнах. За матеріалами Гордон.