Восьмеро українців повернулися з табору біженців у Сирії

Сім'я українців - мати та її семеро дітей - у ніч на 16 червня повернулися в Україну з табору для біженців у Сирії.

Про це заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила у Facebook.

Вона написала, що українці кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії "в жахливих нелюдських умовах, де життя нічого не вартує".

Повернути сім'ю в Україну вдалося за підсумками роботи компетентних органів України та Меджлісу кримськотатарського народу, уточнила Джапарова.

"Радіо Свобода", яке висвітлює процес евакуації, пише, що у процесі брали участь МЗС, Головне управління розвідки Міноборони та Офіс президента.

Українці перебували в таборі "Родж" як мінімум із 2019 року. Після повернення в Україну сім'ї відновлять українські документи, їх перевірять, зауважує ЗМІ.

"Слава богу, що приїхали представники України, щиро дякую всім", - зазначила жінка. Вона розповіла, що жила у Криму до 2014 року, а після початку окупації Росією переїхала до Львова. Вона не уточнила, як опинилася в сирійському таборі.

Це другий етап евакуації українців із Сирії. У грудні в Україну повернулися дві жінки та семеро їхніх дітей. Джапарова пише, що вони досі адаптуються до вільного життя.

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На півночі Сирії сьогодні є два табори біженців - "Родж" і "Аль-Хол", там перебуває майже 43 тис. іноземних громадян, затриманих регіональною владою за зв'язки з "Ісламською державою", повідомляли в Human Rights Watch. За інформацією активістів станом на 15 квітня, там перебувало приблизно 40 українських жінок і дітей. Голова Меджлісу кримськотатарського народ Рефат Чубаров у серпні 2020-го заявляв, що в "Аль-Холі" тоді було 100 українських жінок і дітей.

Українок та їхніх дітей у сирійських таборах тримають у підвалах, відбирають їжу, повідомляли їхні родичі. В Офісі президента інформували, що українців, які перебувають у таборі "Аль-Хол", перевіряють на можливі зв'язки з терористичною організацією "Ісламська держава" .

Питанням їх повернення займається спеціальна міжвідомча група, до складу якої входять представники МЗС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО.

У таборі від зневоднення і виснаження вмирають діти, повідомляли в ЮНІСЕФ. За даними фонду, 6-10 серпня 2020 року в "Аль-Холі" померло восьмеро дітей віком до п'яти років, четверо з них - від недоїдання і виснаження, інші - від зневоднення, гіпоглікемії та інших станів, які легко можна вилікувати.

Від початку 2021 року до кінця березня в таборі вбили 40 дорослих і двох дітей, інформував ЮНІСЕФ. За даними організації, там перебуває приблизно 40 тис. дітей.

За матеріалами Гордон.