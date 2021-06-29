ВР скасувала обов'язкову періодичну переатестацію моряків

Верховна Рада в першому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт No3944 "Про внесення змін до ст.51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу".

За прийняття зазначеного законопроєкту за основу проголосували 330 народних депутатів. За ухвалення зазначеного законопроекту в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проголосували 333 нардепи.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, вимоги до повторного підтвердження кваліфікації моряків утворюють значне необґрунтоване навантаження на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, а саме - збільшення кількості осіб, які залучаються для прийняття іспитів як члени ДКК, що, у поєднанні з низьким рівнем використання сучасних інформаційних технологій під час обробки документів від моряків, призводить до утворення штучних черг для складання іспитів у відповідних держкомісіях.

При цьому Міжнародна конвенція про підготовку та дипломування (1978 року з поправками) передбачає для командного складу морських суден у разі повторного підтвердження отриманого ними раніше диплома (сертифіката компетентності) можливість довести свою кваліфікацію кількома різними способами, зокрема шляхом підтвердження стажу роботи на судні з виконанням відповідних функцій загалом не менше ніж 12 місяців за п'ять років.

Однак у законодавстві України немає альтернативних способів повторного підтвердження диплома, крім проходження курсів підвищення кваліфікації з подальшим іспитом.

Відповідно до прийнятого депутатами закону дозволяється повторне підтвердження диплома моряка не більше ніж через п'ять років з дати видачі попереднього підтвердження без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії за дотримання таких вимог:

- придатності для роботи на суднах за станом здоров'я;

- наявності чинних діючих свідоцтв про схвалену обов'язкову підготовку, необхідну для диплома;

- наявності підтвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику на морському та річковому транспорті, стажу роботи на суднах з виконанням при цьому функцій, відповідних диплому, строком не менше ніж у цілому 12 місяців із попередніх п'яти років або сумарно трьох місяців з попередніх шести місяців перед повторним підтвердженням диплома (або еквівалентного), стажу роботи на судні чи проходження схваленого курсу або курсів підготовки, або завершення підтвердженого стажу роботи на судні з виконанням при цьому функцій, відповідних наявному диплому, протягом щонайменше трьох місяців у понадштатній посаді чи на посаді командного складу, нижчій за ту, яка передбачена дійсним наявним дипломом, безпосередньо перед зайняттям посади, для якої цей диплом є дійсним.

Повторне підтвердження диплома для роботи на танкерах здійснюється не більше ніж через п'ять років без складання іспитів у разі наявності стажу роботи на судні протягом сумарно щонайменше трьох місяців із попередніх п'яти років або успішного закінчення схваленого навчального курсу або курсів.

При цьому позбавлення звання і вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва допускається тільки за рішенням суду.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.