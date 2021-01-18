"Вражений бацилою російського шовінізму". Українські оглядачі про затримання Навального

За поверненням російського опозиціонера Олексія Навального з Берліна до Москви ввечері 17 січня спостерігали оглядачі всього світу, в тому числі українські. Деякі з них критикували таку велику увагу до Навального через його позицію щодо Криму та порівнювали з російським президентом. Інші наголошували: Навального арештував "злочинний режим".

Ще один російський шовініст

"Очевидно, я засуджую арешт Навального злочинним режимом. Давайте пам'ятати, Навальний - націоналіст, а не демократ, який підтримує анексію Криму і жодного разу за останні шість років не засудив військову агресію Путіна проти України. Ще один російський шовініст", - пише політолог Тарас Кузьо у своєму Twitter.

"Навальний - російський націоналістичний шовініст, як і Путін. У цьому сенсі вони вирізані з абсолютно однакової тканини", - наголошує канадська оглядачка Аріяна Ґіць.

"Через те що він ніколи так чітко й не сказав, що Крим - це Україна, більшість українців не бачать Навального як друга. Проте ви маєте визнати: цього разу людина показала мужність", - написав у своєму твіттері посол України в Австрії Олександр Щерба.

Що не так з цитатою з фільму "Брат-2"?

Ще одним приводом для критики стало те, що перед вильотом у Москву з Берліна 17 січня подружжя Навальних розіграли в інстаграмі відео-сценку з фільму "Брат-2", цитуючи досить відомий вислів "хлопчику, горілочки нам принеси, ми додому летимо".

"Цікаво, що Навальні цитують відомий культовий вислів з найбільш шовіністичного та імперіалістичного російського фільму "Брат-2", який Путін також дуже любить цитувати, оскільки цей фільм закликає вбивати американців та українців та проголошує росіян вищою нацією", - пише у своєму твіттері голова представництва німецького фонду Генріха Белля в Україні Сергій Сумленний.

Українська журналістка Соня Кошкіна також відреагувала на цей аспект.

"Чогось одразу у мене все залишки емпатії розчинилися. Яка країна, такі у них і моральні авторитети, прости Господи. Ці російські ліберали, демократи, прогресивний клас і інші борці за світле майбутнє, вони невиправні. Нічому їх життя не вчить. І не навчить вже. Безнадійно", - написала вона.

Отруєння політичних опонентів , хто б вони не були- злочин. Такі злочини засуджуються у світі

"Так, очевидно, що він вражений бацилою російського шовінізму. Але більшість росіян теж. Отруєння політичних опонентів, хто б вони не були - злочин. Такі злочини засуджуються у світі", - написав у своєму фейсбуці депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

"Щоб ви так про Крим писали, який він не вважає за потрібне повертати", - написала українська журналістка Яніна Соколова у своєму Facebook.

За матеріалами https://ua.krymr.com