Вселенський патріарх Варфоломій звершив богослужіння в Андріївській церкві Києва

Вселенський патріарх Варфоломій зробив сьогодні вечірнє богослужіння в Андріївській церкві столиці як ставропігії Вселенського патріархату. Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

У богослужінні взяли участь предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, екзарх Вселенського патріархату в Україні єпископ Команський Михаїл, гості з Греції, духовенство ПЦУ, представники влади та інші високопоставлені гості.

Наприкінці богослужіння патріарх Варфоломій звернувся до присутніх зі своїм словом.

Після цього Варфоломій і Епіфаній оглянули приміщення ставропігії, які знаходяться в стилобаті Андріївської церкви, і поспілкувалися з гостями. 16 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський запросив Варфоломія відвідати Україну.

УПЦ Московського патріархату виступила проти цього запрошення. Там заявили, що це нібито може привести до "нового витка релігійного протистояння".

У грудні Варфоломій заявив, що відвідає Україну з нагоди Дня її незалежності.

Більшість українців позитивно ставляться до візиту Вселенського патріарха.

20 серпня Вселенський патріарх прибув в Україну. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.