Всесвітній День вишиванки: традиції свята та цікаві факти

Це вже 15-й, ювілейний День вишиванки. Він присвячений етномузиці та екологічним питанням

Вишиванка з давніх-давен є основним елементом українського національного одягу. Сьогодні, у третій четвер травня, українці вже традиційно святкують День вишиванки. Свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Про це повідомляє 5.UA.

Цьогорічний ювілейний День вишиванки пропонується присвятити українській традиційній музиці та екологічним проблемам.

Святкування проходитиме у форматі Дня вуличної етномузики. На різних локаціях, зокрема площах, парках, пішохідних вулицях, гратимуть народні співці-музиканти.

Як відзначають День вишиванки

День вишиванки не є офіційним святом. 15 років тому, тобто у 2006 році, студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк започаткувала акцію "Всесвітній день вишиванки".

Дівчина запропонувала студентам одного дня одягнути вишиванки. На цю ініціативу відгукнулося декілька десятків студентів та викладачів факультету. Однак щороку масштаби святкувань зростали й нині День вишиванки відзначають також і за межами нашої держави.

Цього травневого дня люди намагаються вдягати національне вбрання на роботу, на навчання або ж, наприклад, на зустріч із друзями. Окрім того, за ініціативи тих же студентів, громадських та культурних діячів можуть проводитися концерти, хода, конкурси та ярмарки.

Цікавинки про українську вишиванку

Здавна для українців вишиванка відігравала не стільки функцію одягу, як була своєрідним оберегом від різного зла. Тому візерунки на сорочках та сукнях наносили на рукави, коміри і поділ.

Своїми особливими узорами та поєднанням кольорів на вишиванках може похвалитися не лише кожен регіон України, а й навіть окремі села.

Сорочки можуть відрізнятися за фасоном, кольором, візерунком/ Узори вишивки загалом можна поділити на три великі групи: геометричні, рослинні, тваринні та антропоморфні (такий, що нагадує людину) орнаменти. Рослинні традиційно вишивали на жіночому вишитому одязі, геометричні - на чоловічому.

Існує понад 250 швів, які базуються на 20-ти видах техніки вишивання. Найпопулярнішими є мережання, низь, гладь.

Раніше вишивання було виключно жіночим заняттям. Перш ніж братися за роботу дівчина зазвичай постилася, молилася і мила руки.

Надзвичайно тонка вишивка "білим на білому" на натільних сорочках була поширена серед європейської знаті й української шляхти.

Тривалий час вишивка була своєрідною візиткою людини. За орнаментом і кольорами можна було дізнатися про її вік, сімейний стан, соціальний статус. Приміром, сорочку із вишитими квітами носили лише молоді дівчата. Нині ж вишивка виконує більше декоративну функцію.

Рекордну кількість людей, одягнутих у вишиванки, було зафіксовано у День Незалежності у 2011 році у місті Рівному. Згідно із Книгою рекордів України, на центральному Майдані тоді зібралося 6570 людей у вишиванках.