Всі, хто захоче вакцинуватися проти коронавірусу, будуть щеплені безплатно, - Ляшко

В Україні щеплення проти COVID-19 державним коштом отримають всі охочі.

Про це в неділю в Чернігові заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держава передбачила ту кількість коштів, яка необхідна для покриття всього населення України старше 18 років безплатною і добровільною вакцинацією. Всі, хто захоче вакцинуватися, вакцинується", - сказав він.

Водночас Ляшко зауважив, що через обмежений доступ до вакцин на ринку та, відповідно, неможливість щепити всіх одночасно уряд розробив "дорожню карту" з вакцинації, яка надає пріоритет групам ризику та працівникам "критичних для держави" структур. На Чернігівщині, зокрема, першими щепитимуть медичних працівників.

Дітям профілактику коронавірусу взагалі не робитимуть, оскільки жоден з імунобіологічних препаратів проти COVID-19 не проходив клінічних випробувань на неповнолітніх.

Що стосується продажу вакцин проти коронавірусу в Україні, то, за прогнозами Ляшка, це може бути не раніше другого півріччя 2021 року.

За словами головного санітарного лікаря, найближчим часом до України надійде вакцина AstraZeneca (Велика Британія-Швеція), яку виробляють на потужностях компанії Serum Institute (Індія).