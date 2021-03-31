Як захистити майнові права перебуваючи у "цивільному" шлюбі

В Україні люди, які проживають у “цивільному” шлюбі для убезпечення себе від непорозумінь у майбутньому та захисту майнових прав можуть укласти договір про спільне проживання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

“За приблизними підрахунками, майже кожен 10-й шлюб в Україні є „цивільним“. Проте навіть такі відносини захищені законом. Такі шлюби фактично породжують не лише особисті, а й майнові правовідносини. Убезпечити себе від непорозумінь у майбутньому допоможе договір про спільне проживання”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що його можна укласти лише якщо жодна зі сторін не перебуває в зареєстрованому шлюбі і між особами склалися усталені відносини, притаманні подружжю (проживання на одній території, спільне господарство, спільний бюджет та інші).

Зауважується, що нотаріальне посвідчення такого договору не є обов’язковим, однак радять все ж не обходити нотаріальну процедуру, адже вона має суттєву низку переваг:

• нотаріус при посвідченні договору перевіряє дійсну волю, правоздатність та дієздатність осіб, що унеможливлює визнання його нікчемним;

• нотаріальне посвідчення договору офіційно закріплює право користування майном та правовий режим майна, набутого у період спільного проживання;

• такий договір буде доказом у судовому процесі для закликання до спадкування в четверту чергу.

Які документи необхідно мати для укладення договору:

• паспорти сторін;

• ІПНи.

Так, під час укладення договору про спільне проживання нотаріус:

• установлює осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії;

• з’ясовує, чи розуміють учасники договору значення своїх дій та наслідки їх вчинення (обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які є учасниками правочину);

• готує проєкт договору;

• ознайомлює сторони зі змістом договору;

• впевнюється в тому, що зміст договору повністю відповідає дійсним намірам та волі сторін;

• після підписання договору сторонами посвідчує договір та реєструє його в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Повідомляється, що у договорі можна “прописати” будь-які не заборонені законодавством умови, наприклад:

• визначити поняття “сторони”, “спільне майно”, “кошти”, “особиста приватна власність”;

• визначити дату початку спільного проживання;

• домовитися про надання права користування особистою приватною власністю;

• правовий режим майна (коштів), набутого(их) в період спільного проживання, та момент, з якого такий режим виникає;

• домовитися про накладення стягнення на майно (кошти) за зобов’язаннями сторін;

• домовитися про спосіб поділу майна (коштів), придбаного/отриманих у період спільного проживання, у разі припинення фактичних шлюбних відносин;

• домовитися щодо питань, не врегульованих договором;

• домовитися про порядок внесення змін та доповнень до договору;

• кількість примірників договору;

• набрання чинності договором.

Також у договорі:

• допускається вирішувати питання щодо коштовностей, премій та нагород;

• визначати правовий режим майна, набутого/отриманого в подарунок до початку спільного проживання.

Однак такий договір не може:

• регулювати особисті відносини, а також особисті відносини між особами та дітьми;

• ставити одну зі сторін у надзвичайно невигідне матеріальне становище;

• зменшувати обсяг прав дитини, народженої під час спільного проживання;

• передбачати передання у власність одній стороні нерухомого майна та іншого майна, право на яке підлягає державній реєстрації. За матеріалами УНН.