З 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки

21 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До засідання долучилися також голови обласних державних адміністрацій.

Державна комісія заслухала доповідь Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та розглянула питання впровадження в усіх регіонах країни "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Відтак жовтий рівень епіднебезпеки в усіх регіонах України буде встановлено з 23 вересня. У межах цього рівня заборонено зокрема проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території, заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць, заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів тощо. Водночас вимоги до жовтого рівня є пом'якшеними для вакцинованих.

Особливу увагу учасники засідання звернули на охоплення вакцинацією працівників освіти. З урахуванням обговорення Державна комісія доручила головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів до: можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти; забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень; інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій. За матеріалами moz.gov.ua