З 25 січня у школах Києва поновлять навчання

З понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл повернуться за парти.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Всі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. У закладах впровадили оновлений санітарний регламент. Місто в повному обсязі забезпечило всі комунальні заклади дезінфекційними засобами, а також розробило чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах", - розповів він.

Водночас він запевнив, що якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, то буде застосована змішана система навчання - коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

Кличко нагадав, що столичні дитсадки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантині перебуває один заклад дошкільної освіти - у Шевченківському районі.

В Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. За матеріалами Укрінформ.