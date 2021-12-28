З 30 грудня всі регіони України перебуватимуть на жовтому рівні епіднебезпеки

З 30 грудня у Волинській та Запорізькій областях запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня.

Таким чином, жоден український регіон з 30 грудня не перебуватиме на червоному рівні епіднебезпеки.

Така ситуація стала можливою завдяки покращенню епідемічної ситуації. Зокрема, всі індикатори, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки, перебувають в межах норми у всіх областях.

Нагадаємо, що у межах жовтого рівня заборонені: відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників; робота закладів освіти, в яких вакциновано менше ніж 100% персоналу; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування (окрім роботи навинос та доставки); робота спортзалів, басейнів; діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів); міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів: "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів); "зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів); Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів); іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів); негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID- сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.

Термін дії "жовтого" сертифіката - 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer- BioNTech - 21 день, Moderna - 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів, Oxford/AstraZeneca - 28 днів.

За матеріалами moz.gov.ua