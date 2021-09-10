З магазинів Києва вилучать відомий енергетик: виявили отруйну речовину

У Києві вилучать з магазинів енергетичний напій Hell через виявлення в ньому оксиду етилену. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

"Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує щодо надходження інформаційного повідомлення Системи швидкого реагування про харчові продукти і корми (RASFF) від 3 вересня 2021 року No 2021.4074 та "No 2021.4074-fup 29 стосовно виявлення несанкціонованої речовини оксид етилену у сировині (постачальник: ADE-Orangen-Mango-Grundstoff), яка використовувалась при виявленні напоїв HELL FOCUS STR 250C (виробник: Hell Energy Magyaroszag Kft) та експортовано до України (отримувач: ТОВ "ХЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ДРІНКС", м. Київ, 03038)", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в Держпродспоживслужбі попередили операторів ринку про виконання обов'язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів.

Оксид етилену - є токсичним у рідкому та газоподібному стані. Оксид етилену є сильним подразником, що сильно впливає на очі, шкіру та дихальні шляхи. Це викликає блювоту і нудоту і може спричинити головний біль. За матеріалами УНН.