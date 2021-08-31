З початку вакцинації в Україні зробили понад 9 млн щеплень від COVID-19 - МОЗ

За 30 серпня в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 вакцинували 150 482 людей. З початку вакцинації повністю щепили вже понад 3,7 млн осіб і загалом проведено понад 9 млн щеплень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень від COVID-19. 150 482 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини", - йдеться у повідомленні.

Додається, що протягом доби працювали: 982 мобільні бригади; 2 899 пунктів щеплення; 330 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу - 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 722 707 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 082 122 щеплення", - зазначили у МОЗ.

За добу 30 серпня в Україні зафіксували 1356 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.