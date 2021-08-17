З телефона загиблого мера Кривого Рогу Павлова видалено все листування - ЗМІ

З мобільного телефона мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим на порозі власного будинку, видалили все листування. Про це виданню "Страна" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Зазначають, що правоохоронцям не вдалося виявити в телефоні нічого, що допомогло б слідству.

Про смерть Павлова стало відомо 15 серпня. Загиблого знайшли застреленим на веранді його будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, зброя лежала поруч.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У Нацполіції Дніпропетровської області повідомляли, що перевіряють записи з камер спостереження з місця загибелі Павлова. Правоохоронці розглядають чотири версії: убивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, які називали раніше, а також доведення до самогубства, зазначав керівник ГУ Нацполіції в регіоні Анатолій Щадило.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бере розслідування під особистий контроль і має намір регулярно вимагати звітів від правоохоронців.

Павлову було 48 років. Він став мером у грудні 2020 року, виконуючи на той момент обов'язки радника попереднього міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, що балотувався від "Опозиційної платформи - За життя".

Був депутатом Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів, очолював міську організацію Партії регіонів. Двічі його обирали до українського парламенту в окрузі у Кривому Розі. 2012 року - від Партії регіонів, 2014 року - як самовисуванця. 2019 року балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв. За матеріалами Гордон.