За добу в Україні - 15 936 нових випадків COVID-19

15 936 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 394 дитини та 303 медпрацівники.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 208 осіб; летальних випадків - 608; одужало - 24 569 осіб; здійснено тестувань за добу - 93 059 (зокрема методом ПЛР - 45 617, методом ІФА - 9 141); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 38 301.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 3 400 340 осіб; одужало - 2 877 021 особа; летальних випадків - 84 149; проведено ПЛР-тестувань - 15 746 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1438), Запорізькій (1075), Дніпропетровській (1022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.