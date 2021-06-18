За добу в Україні - 967 нових випадків коронавірусу

За добу 17 червня 2021 року в Україні зафіксували 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 6 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 585 осіб; летальних випадків - 50; одужало - 2 312 осіб;

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 228 192 особи; одужало - 2 147 972 особи; летальних випадків - 51 952; проведено ПЛР-тестувань - 10 629 744.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.