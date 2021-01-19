За добу в Україні діагностували 3 939 нових випадків ковіду,

За минулу добу в Україні зафіксували 3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Госпіталізована за добу 801 особа, 177 пацієнтів померли. Одужали - 15 052 людини. За добу було здійснено 33 400 тестувань, зокрема методом ПЛР - 18 734, методом ІФА - 14 666.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 167 655 осіб, одужало - 886 248. Від ускладнень захворювання померли 21 046 пацієнтів. Всього було проведено 5 983 12 ПЛР-тестувань.