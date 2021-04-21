За добу в Україні виявили 12 162 нових випадки COVID-19

За минулу добу в Україні виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 411 осіб. 429 пацієнтів померли, 14 720 - одужали.

За добу було здійснено 109 007 тестувань, зокрема методом ПЛР - 46 746, методом ІФА - 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 026.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 974 118 осіб; одужало - 1 514 472. Від ускладнень захворювання померли 40 796 українців. Всього було здійснено 9 042 785 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

За добу вакциновано проти ковіду було 15 042 людини. Від початку кампанії щепленян отримали 477 833 особи, з них отримали 1 дозу - 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - п'ятеро осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення. Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації записались 478 370 людей.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ очікує новий спалах ковіду за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят. Разом із тим посилювати карантин на свята не збираються.

Станом на 19 квітня з "червоної" зони у "жовту" вдалося вийти поки що тільки двом областям: Івано-Франківській та Закарпатській.

У "червоній" залишаються Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області. За матеріалами LB.ua