За добу в Україні виявили понад 3 тисячі хворих на COVID-19
2021-09-27 08:56
Протягом доби 26 вересня в Україні виявили 3007 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях ", - йдеться в даних відомства.
Серед хворих - 286 дітей та 32 медпрацівники.
Також протягом минулої доби госпіталізували 1 478 людей, 94 хворих померли, 952 - одужали.
Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,39 мільйона людей, 55 720 людей померли.