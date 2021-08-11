За добу в Україні зафіксовано 1122 нових випадків Covid-19

За добу 10 серпня в Україні зафіксували 1122 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19, одужало від хвороби 1160 осіб.

"За даними Центру громадського здоров'я за добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid- 19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 31)", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що за минулу добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 648 осіб; летальних випадків - 25; одужало (особи) - 1160.

Так, найбільше нових випадків виявили у Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло (особи) - 2261354; одужало (особи) - 2193752; летальних випадків - 53149; проведено ПЛР-тестувань - 11582812.