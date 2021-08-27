За добу в Україні зафіксовано 2 032 нових випадків COVID-19 - МОЗ
2021-08-27 09:43
За добу 26 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 127, медпрацівників - 46).
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 838 осіб;
летальних випадків - 66;
одужало - 1 253 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 280 203 осіб;
одужало - 2 204 682 осіб;
летальних випадків - 53 632;
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.