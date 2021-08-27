За добу в Україні зафіксовано 2 032 нових випадків COVID-19 - МОЗ

За добу 26 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2 032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 127, медпрацівників - 46).

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 838 осіб;

летальних випадків - 66;

одужало - 1 253 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 280 203 осіб;

одужало - 2 204 682 осіб;

летальних випадків - 53 632;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.