За добу в Україні зафіксували 535 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано 535 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Серед них - 30 дітей та 61 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 601 особу, летальних випадків - 33, одужало - 1 743 людини.

За добу методом ПЛР протестовано 10 723 осіб, методом ІФА - 1 356, експрес-тестами - 5 512 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 215 052 особи, одужала - 2 094 971. Від ускладнень захворювання померли 51 215 українців. Всього було проведено 10 346 878 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.