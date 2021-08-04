За добу в Україні зафіксували 984 нових випадків ковіду
За минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 59 дітей, і 48 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 572 особи. 43 пацієнти померли від ускладнень. Одужали - 570 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 255 345 осіб, одужало - 2 188 273. Від ускладнень захворювання померли 53 024 людини.
Всього було здійснено 11 446 663 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.