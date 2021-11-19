За минулу добу в Україні - понад 20 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 18 листопада, в Україні зафіксували 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед них 1555 дітей та 331 медпрацівник.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу було госпіталізовано - 3 637 осіб. Водночас одужала - 22 304 особи, а летальних випадків зафіксовано 725.

За весь час епідемії в Україні захворіло - 3 304 058 осіб; одужали - 2 726 521 особи; летальних випадків - 80 231; проведено ПЛР-тестувань - 15 461 886.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.