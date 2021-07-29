За останню добу в Україні зафіксували 846 нових випадків COVID-19

В Україні зафіксовано 2,250 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 липня, - 846, що вище рівня попередньої доби.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксовано 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 60, медпрацівників - 41)", - вказано у повідомленні.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 480 осіб; летальних випадків - 25; одужало - 510 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР - 19 582 особи; методом ІФА - 7 962 особи; експрес-тестами - 14 960 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 250 907 осіб; одужало - 2 185 849 осіб; летальних випадків - 52 916; проведено ПЛР-тестувань - 11 341 529.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.