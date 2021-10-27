За тиждень в Україні буде до 30 тис. нових випадків COVID-19, - прогноз НАН
2021-10-27 10:14
За тиждень в Україні можуть фіксувати до 30 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.
Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук (НАН).
"Поточна хвиля в Україні, на жаль, і надалі наростатиме", - наголошують вчені.
Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 513 смертей на день у середньому за останній тиждень.
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:
За матеріалами Цензор.Нет