Запитати про вангергейт і офшори: активісти приїхали до будинку Зеленського

Біля дому президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі відбулася акція протесту. Її організатором виступили політична партія "Демократична сокира" та "Рух опору капітуляції", взяли участь в ній близько 150 активістів.

Учасники мітингу тримали плакати з написами: "Це вже навіть не Квартал-95, а аншлаг-аншлаг", "Тебе судитимуть за вангергейт" тощо.

При цьому будинок глави держави, за підрахунками організаторів, охороняли приблизно 500 правоохоронців. Представник поліції діалогу Роман Чеповський зауважив, що така кількість правоохоронців достатня для забезпечення порядку на мирній акції.

Акція розпочалася з автопробігу "розгніваних громадян" до будинку президента, який стартував від парковки біля ТЦ "Магеллан". Чим незадоволені активісти

"Наше завдання - показати, що події останніх 10 днів, з тим що президент зізнався у телефонуванні Лукашенку і попереджені про "вагнерівців", справою Мецгера, нападом на журналістів, з "Ошфорами-95", з позавчорашнім нападом на наших активістів, які намагалися розгорнути банер про Коломойського, зі вчорашніми і сьогоднішніми "тітушками" - це далеко виходить за межі поведінки влади. У нас немає як таких політичних вимог, оскільки вони недоречні на фоні такої кількості проблем", - зазначив лідер партії "Демократична сокира" Юрія Гудименко.

Наприкінці активісти запалили фаєри, а також розгорнули банер із зображенням Зеленського та написом "Коломойського - під санкції".

Учасники акції відзначили, що говорять про те, як їх дістало. При цьому організатори наголосили, що активісти "не хочуть революцію".

"Ми хочемо спокійно працювати й мати еволюційний політичний процес, щоб не було вуличних заворушень, вогнів, щоб нічого не палало", - сказав лідер "Демсокири".

За матеріалами пресслужби "Демократичної сокири". "Суспільне".