Зеленський доручив Кабміну відреставрувати костел Святого Миколая

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів невідкладно реставрувати костел Святого Миколая, який постраждав унаслідок пожежі в ніч на 4 вересня.

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам'ятці архітектури національного значення - костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа" - ідеться в листі Зеленського до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Пожежа у костелі Святого Миколая: українські компанії зібрали 18 мільйонів гривень на відновлення

За словами президента, важливо організувати концерту діяльність творчих колективів Національного будинку органної та камерної музики до завершення ремонтних робіт, щоб запобігти знищенню національного закладу культури.

"Про результати проведених робіт Денис Шмигаль має інформувати Володимира Зеленського щомісяця", - зазначили в офіційному інтернет-представництві президента.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері, 3 вересня в Києві почалася пожежа в костелі Святого Миколая. Очевидці говорили, що горить задня частина будівлі.

Відомо, що попередньою причиною загоряння костелу Святого Миколая в Києві правоохоронці назвали коротке замикання в органі.

Як з'ясувалося згодом, унаслідок пожежі в костелі Святого Миколая в Києві був ущент знищений концертний орган. Крім того, через пожежу впала одна люстра.

На реставрацію оздоблення костелу Святого Миколая в Києві Мінкульт планує виділити 148 мільйонів гривень. За матеріалами Прямий канал.