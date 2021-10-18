Зеленський назвав вакцинацію єдиною альтернативою локдауну в Україні

Вакцинація громадян проти коронавірусної інфекції є єдиною альтернативою запровадженню в Україні локдауну.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або - ред.) локдаун. Ми кожного дня перебуваємо перед цим викликом і перед цим вибором. Я максимально проти локдауну - через економіку. Тому що немає локдауну - ми бачимо цифри, ми зростаємо. У нас зростає ВВП, зростає бюджет, наповнення бюджету в цьому році більше, ніж було заплановано", - сказав Зеленський.

За його словами, загалом система охорони здоров'я готова до збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, але попри забезпеченість лікарень киснем, медичні заклади не зможуть витримати великої кількості хворих.

"Коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає. У нас сьогодні одна з найбільших у Європі систем щодо кількості тисяч ліжок, щодо готовності по кисню. Але 300 чи 500 тисяч (хворих. - ред.) ніхто не витримає", - сказав Президент.

Глава держави закликав громадян вакцинуватися, щоб уникнути посилення карантину в країні.