Зеленський підписав закон про цифровізацію публічних послуг

Президент України Володимир Зеленський підписав закон No1689-ІХ "Про особливості надання електронних публічних послуг", який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг. Про це 6 серпня повідомила його пресслужба.

З 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал електронних послуг скористалося понад 570 тис. громадян України, зазначили в Офісі президента.

Закон, який підписав глава держави, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 15 липня.

Документ вводить нові терміни, такі як "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", "публічна послуга" та інші терміни, пов'язані з електронними публічними послугами. Також встановлено особливості їх надання.

Закон набуде чинності за три місяці з моменту опублікування. За матеріалами Гордон.