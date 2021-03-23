Зеленський підписав закон щодо оформлення іноземцям біометричних українських віз

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз" No1328-ІХ, ухвалений Верховною Радою 4 березня 2021 року.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє пресслужба президента у вівторок, документ націлений на удосконалення візових процедур та впровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.

"Відповідно до закону, іноземці та особи без громадянства зобов'язані подавати в установленому Кабінетом Міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством. Неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності.