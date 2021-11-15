Зеленський пообіцяв 1 тис. гривень вакцинованим від COVID

Українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції, можуть отримати 1 тис. гривень заохочення та витратити їх на культурні розваги. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, опублікованому 15 листопада 2021 року в Telegram.

Зеленський заявив, що на програму підтримки "креативного, спортивного та транспортного" секторів економіки з державного бюджету буде виділено 3 млрд гривень до кінця 2021 року, і стільки ж - на початку 2022-го року. Через додаток "Дія" вакциновані двома дозами матимуть змогу отримати по 1 тис. гривень. Ці гроші можна буде витратити на похід до музею, театру, кінотеатру, на концерт, купити абонемент у спортзал або квитки на внутрішні залізничні або авіарейси.

"Щоб дихати було легше бізнесу та громадянам, які постраждали від ковіду, держава продовжує діючі програми підтримки та розробляє низку нових інструментів. Програма запрацює найближчим часом. Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тис. гривень", - сказав Зеленський.

Отримати гроші можна буде за допомогою програми "Дія". Також розробляється механізм отримання заохочення для тих, хто не має смартфонів і не встановлений додаток, сказав президент. Програма розпочне діяти з 19 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, 22 вересня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв виплатити 1 млн гривень навчальному закладу, де від коронавірусу провакцинується 100% співробітників.

При цьому мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав жартом свою обіцянку виплатити по 100 тис. гривень жінкам, які завагітніють після вакцинації від коронавірусу.

У серпні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинованим українцям безкоштовні квитки на концерт на стадіоні у Національному спортивному комплексі "Олімпійський" 24 серпня. За матеріалами Українські Новини.