Президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19 вместе с военнослужащими в рамках своей рабочей поездки на Донбасс.

По его словам, вакцина позволит украинцам снова жить без карантинных ограничений.

"Вакцинировался против COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве Верховного главнокомандующего. Та самая (вакцина) Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину и получена миллионами людей в мире", - написал Зеленский в Twitter.

Сегодня Зеленский отправился на Донбасс вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Высокопоставленный европейский чиновник пробудет в Украине два дня и пообщается с военными.

Ранее, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов уже успел вакцинироваться индийским препаратом Covishield. Министру сделали прививку в Александровской больнице Киева, и он вполне остался доволен и призвал украинцев следовать его примеру.