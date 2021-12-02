Злитки золота та мільйони: стало відомо, що знайшли під час обшуків у Киви - ЗМІ

Правоохоронці під час обшуку в будинку депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви знайшли мільйони гривень готівки та злитки золота.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У журналістському розслідуванні повідомляється про незадекларований будинок депутата в селі Козин, що під Києвом.

Згідно з інформацією журналістів, там знайшли понад 1,1 мільйона гривень та 500 тисяч доларів США (приблизно 13,5 мільйона гривень) готівки та щонайменше 6 стограмових злитків золота, які коштують понад 5 тисяч євро кожен.

При цьому, в декларації Кива вказав лише 425 тисяч гривень заощаджень.

Нардеп Кива живе в маєтку під Києвом за 21 млн грн, якого немає в декларації – ЗМІСам Кива, стверджують журналісти, на прохання дати коментар з приводу будинку зреагував нецензурною лайкою та образами 23 листопада 2021, 04:48

Окрім грошей, знайдених у будинку, ще понад 300 тисяч гривень виявили в автомобілі нардепа.

Також, стало відомо, що була знайдена картина, на якій Кива зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Журналістам-розслідувачам вдалося побачити картину, яку раніше продавала на своїй facebook-cторінці керівниця видання «Страна.юа» Світлана Крюкова.

Обшук у Киви проводили в межах справи про незаконне поводження зі зброєю. Її відкрили після відео зі стріляниною, на якому депутат здійснив кілька пострілів з автомата в повітря у день річниці вбивства Степана Бандери.

Раніше нардепа Киву позбавили наукового ступеня кандидата наук. За матеріалами «Слово і діло»