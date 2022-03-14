Американці облаштували у Львові польовий госпіталь для постраждалих від війни українців

В одному із паркінгів Львова американська Міжнародна гуманітарна організація "Сумка Самарянина" облаштувала польовий госпіталь, куди можуть звертатися ті, хто постраждав від війни в Україні. Медична допомога безкоштовна і надається протягом всієї доби. Працюють у польовому госпіталі американські лікарі та медсестри.

У стислий термін частина паркінгу перетворилась у польовий госпіталь. До нього - безперешкодний проїзд. У медичних наметах є все необхідне для надання допомоги травмованим чи пораненим людям, які тимчасово покинули свої домівки чи взагалі їх втратили через вторгнення російської армії, сюди можуть звернутись усі, хто постраждав від війни.

У наметах тепло, стерильно, десятки ліжок готові для прийому пацієнтів, підведений кисень, є всі потрібні медикаменти.

У паркінгу одного з торговельних центрів у Львові американська гуманітарна організація облаштувала польовий госпіталь

Цей госпіталь одночасно може прийняти 60 осіб. Тут надають невідкладну допомогу, хірургічну, стаціонарні та амбулаторні послуги, а також лікуватимуть дітей і прийматимуть пологи у жінок. Тут є дві операційні, 4 післяопераційні, рентген відділ.

Завершують останні роботи, щоб приймати людей

Зі США до Львова приїхали п'ятдесят лікарів, медсестер і технічний персонал.

"Ми тут можемо допомогти всім, кому потрібна допомога. Ми не знаємо, що буде далі і які будуть потреби, але ми їх закриємо, чи надаватимемо допомогу біженцям чи травмованим, немає різниці", - каже Еліот Темпейні, головний лікар польового госпіталю.

Лікарняне ліжко готове для пацієнта

Американські медики, які приїхали у Львів, мають великий досвід роботи в польових умовах, зокрема багато з них рятували постраждалих під час війни в Іраку.