Арешт режисера Лавренчука в Італії. Кремль зловживає статутом Інтерполу - Денісова

Росія зловжила статутом Інтерполу, ініціювавши затримання в Італії українського режисера Євгена Лавренчука. Про це заявила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Затримання Лавренчука відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це зазвичай робиться у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, зазначила уповноважена з прав людини.

"Що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу й неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців", - написала Денісова.

Уповноважена Ради звернулася до прокурора Неаполя, омбудсменів регіону Кампанія й муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність та обґрунтованість затримання Лавренчука, вжити відповідних заходів щодо його захисту і недопущення екстрадиції до Росії.

Денісова попросила голову Нацполіції Ігоря Клименка звернутися до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) для з'ясування правомірності використання Росією інформаційної системи Інтерпол у переслідуванні Лавренчука.

Із січня 2022 року стало відомо, що Лавренчука затримали в Неаполі 17 грудня 2021 року на запит РФ і досі розглядають питання його екстрадиції до Росії. За інформацією МЗС, адвокати й українські консули надають режисерові необхідну юридичну допомогу. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.