Армії РФ дали вказівку розстрілювати цивільних в Україні - СБУ

Служба безпеки України оприлюднила відео з російським полоненим, який заявив, що армія рф має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала пресслужба СБУ у Телеграмі.

"Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої", - поінформували у відомстві.

Зазначається, що в перший же день війни колона цього загарбника отримала наказ оточити Харків, і що всіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали.

"Та коли на місце під'їхали українські силовики, і зав'язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїх. Убили жінку та офіцера, а солдата на відео - поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки", - поінформували у спецслужбі.

У СБУ зазначили, що наразі цей чоловік - важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд.

"Розплата за війну в Україні неминуча! І такою ж неминучою є наша перемога! Слава Україні", - додали у СБУ.

З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками.