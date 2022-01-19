Богоявлення Господнє 19 січня: головні традиції і прикмети свята.

19 січня, православний світ відзначає велике свято Хрещення Господнього або Богоявлення. Саме в цей день Ісуса Христа охрестили в річці Йордан, а Бог послав білого голуба для того, щоб благословити сина Божого.

У цей день обов'язково необхідно відвідати церкву, помолитися, а також звернутися до Ісуса від чистого серця.

У чисту скляну або пластиковий посуд необхідно набрати кілька літрів води, а також будь-яке джерело з цією рідиною вважається освяченим в цей день.

Свята вода має сильну енергетику і ще цілющі властивості. Вона повинна стояти біля ікони й використовуватися кожен день.

Якщо вода закінчується, то необхідно зробити нову порцію. Для цього потрібно набрати чисту воду і налити туди Святий. Весь обсяг стане освяченим, адже навіть крапля святої води може зарядити ціле море.

Занурення в ополонку не вважається обов'язковою процедурою. У цьому немає ніякого зв'язку з очищенням від гріха, а просто модний обряд на Хрещення. Краще замість цього сходити до церкви, помолитися і вибачитися за свої гріхи від чистого серця.

Господар вранці повинен в церкві помолитися і набрати святої води. Кожен член сім'ї повинен зробити по три ковтки, а потім окропити нею кожен кут в будинку, двір, худобу і домашніх улюбленців.

Що не можна робити 19 січня

З цього дня протягом тижня не можна прати одяг на річці.

Не можна надягати старі та брудні речі.

Заборонено заздрити та бажати зла іншій людині.

Займатися рукоділлям, шити та в'язати сьогодні - до біди.

Стригти волосся і нігті - до проблем.

Прикмети погоди 19 січня

Заметіль сьогодні означає, що квітень буде вітряним.

Хороша і ясна погода на Водохреща - до сухого літа.

Ясний день обіцяє поганий урожай.

Повний місяць сьогодні - до сильного повноводдя навесні.