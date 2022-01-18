Через приїзд Блінкена 19-20 січня на деяких вулицях обмежать рух транспорту

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає столицю України 19 січня.

У Києві можливі тимчасове перекриття руху автомобілів у кількох районах через робочий візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Про це повідомляє Facebook-сторінка Управління державної охорони.

"19-20 січня у зв'язку з робочим візитом до України Державного секретаря США Ентоні Блінкена можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького та Шевченківського районів", - зазначили у дописі.

У відомстві також нагадали, що такі заходи запроваджують відповідно до законодавства про охорону посадових осіб та іноземних глав держав.

19 січня, в Україну з візитом прибуде Держсекретар США Ентоні Блінкен. У нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про порядок денний візиту ще не оголошено, однак, за словами джерел, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.