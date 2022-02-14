"Євробачення-2022": Аліну Паш дискваліфікують, якщо вона в'їхала до окупованого Криму не з України

Організатори готові дискваліфікувати переможницю національного відбору на "Євробачення-2022" Аліну Паш, якщо підтвердиться, що вона відвідувала окупований Крим не з боку України

Про це повідомляє "Укрінформ".

Голова оргкомітету нацвідбору на Євробачення-2022, член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Ярослав Лодигін заявив, що переможницю нацвідбору Аліну Паш дискваліфікують, якщо з'ясується її обман.

"Якщо будуть виявлені факти обману, ми будемо змушені дискваліфікувати Аліну і тоді будемо розмовляти з артистом, який зайняв друге місце", - сказав Лодигін.

Тим часом голова правління НСТУ Микола Чернотицький заявив, що не підпише угоду з переможницею, доки прикордонна служба не підтвердить, чи дійсна довідка Аліни Паш про відвідування Криму з українського боку.

"Якщо ця довідка виявиться недійсною і Суспільне було шахрайським способом обмануто, компанія відповідно прийматиме нове рішення. До того моменту, як голова правління Суспільного мовлення, я відмовляюся підписувати договір з переможцем нацвідбору, оскільки є достатньо великі сумніви", - сказав Чернотицький.

Нагадаємо, переможниця нацвідбору Аліна Паш виступала на території Росії після анексії Криму. А учасники гурту Kalush, який посів друге місце, заявили про фальсифікації в підрахунку голосів "Суспільне - не правоохоронний орган".

14 лютого одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка Alina Pash, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2022", могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.