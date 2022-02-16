Євробачення: Аліна Паш не може отримати довідку ДПСУ щодо в'їзду до Криму

Державна прикордонна служба України не може надати співачці Аліні Паш довідку про перетинання адміністративного кордону з окупованим Кримом у 2015 році. Про це йдеться у відповіді ДПСУ, яку оприлюднила співачка на своїй сторінці Instagram, пише УНН.

"Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України не може надати інформацію про перетин Вами державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованою територією АР Крим у період з 1.08.2015 рік по 1.09.2015 рік, оскільки... інформація у базі даних осіб щодо відомостей про громадян України, іноземців та осіб без громадянства зберігається протягом п'яти років", - йдеться в документі.

Переможниця національного відбору на Євробачення-2022 Аліна Паш виступала 2015 року у Криму. Однак співачка заявила, що прибула туди не літаком, а автобусом. Паш додала, що довідки, які це підтверджують, вона надала Суспільному перед фіналом нацвідбору.

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що Суспільний мовник звернувся до ДПСУ та попросив підтвердити або спростувати факт підроблення довідки щодо перетину Аліною Паш кордону з окупованим Кримом.

15 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

18 лютого наглядова рада Суспільного мовника проведе позачергове засідання через ситуацію з довідкою про відвідування окупованого Криму переможницею національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш.