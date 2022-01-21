З 24 січня Івано-Франківська область переходить у "червону" зону карантину З 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджується на території Івано-Франківської області.

Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 січня, повідомив у своєму телеграм-каналі Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов закликав регіони відстежувати ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції.

"Закликаю регіони ретельно відстежувати ситуацію на місцях, проводити інформаційні кампанії щодо вакцинації та контролювати дотримання відповідних карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні на його сторінці у фейсбук.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко днями розповів, що в країні розпочалась нова хвиля COVID-19. Епіцентром спалаху є Західна Україна.