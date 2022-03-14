Ізраїль погодив розміщення польового госпіталю на заході України

Ізраїльський уряд вирішив розгорнути польовий госпіталь поблизу західного кордону України для допомоги біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter Держави Ізраїль.

Гуманітарна місія Ізраїлю "Кохав Меїр" надаватиме медичну допомогу біженцям. Запланований час роботи - близько місяця. Бюджет проєкту Фонду Шустермана збільшать на 21 млн шекелів коштами міністерства.

Польовий госпіталь складатиметься з відділення невідкладної допомоги, пологового відділення, лікарняних палат для чоловіків, жінок і дітей. Окрім того, в госпіталі працюватимуть лабораторії на базі технологій лікарні "Шиба" та рентгенівський кабінет.

До слова, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі може винести рішення у позові України проти РФ.