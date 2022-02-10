Київ увійшов до трійки міст світу з найбільшими заторами

У 2021 році Київ перемістився на третє місце з сьомого серед 404 міст світу за інтенсивністю автомобільних заторів на дорогах. Про це свідчать дані аналітичної компанії TomTom у щорічному рейтингу Traffic Index.

У середньому поїздки киян тривали на 56% довше, ніж могли б продовжуватися на порожніх дорогах у 2021 році. Роком раніше цей показник становив 51%.

Це означає, що у 2021 році 30-хвилинна поїздка за умов вільних доріг займе на 17 хвилин більше, коли рівень завантаженості на дорогах становить 56%.

Зазначається, що середній час у дорозі до столиці збільшився на 3 хвилини на день у 2021 році у порівнянні з роком раніше.

Загалом у заторах Київ простояв минулого року 229 годин, або 9,5 дні. У 2020 році - 207 годин, чи 8,5 дні відповідно.

Київ поступається лідерством за рівнем заторів на дорогах Стамбулу та Москві. Перше місце у світі за рівнем заторів у 2021 році зайняв Стамбул - 62% затримки, друге місце - Москва із 61%.

У Traffic Index 2021 увійшли ще три українські міста: Одеса (6-те місце), Харків (12-те місце), Дніпро (25-те місце). 2020 року Київ посів сьоме місце серед 416 міст світу за інтенсивністю автомобільних заторів на дорогах. У 2019 році - 12-те місце, у 2018 році - 13-те, у 2017-му - 14-те. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.